Mustafakemalpaşa'da muhtara ait samanlıkta yangın

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.

Behram Mahallesi Muhtar Ekrem Aydın'a ait olan samanlıkta bugün 16.00 sıralarında elektrik kontağında çıkan arıza nedeniyle yangın meydana geldi. Kuru samanların yer alması nedeniyle yangın bir anda büyürken, olay yerinde bulunan Muhtar Ekrem Aydın yangına müdahale etti. Samanlıkta bulunan tüpleri dışarıya alan muhtar büyük bir felaketi önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen olayda samanlıkta çok fazla samanın olması, müdahaleyi zorlaştırdı. Kepçe ile duvarların yıkılmasıyla birlikte samanlar söndürülerek yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrasında samanlık kullanılamaz hale gelirken evde de zarar oluştu. Değeri 50 bin TL olan samanlar, yangın ile birlikte küle döndü.

Yangın haberini alan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, olay yerine gelerek Mahallesi Muhtar Ekrem Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kanar'a Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Beygirci, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın eşlik etti.