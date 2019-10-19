Mustafakemalpaşa'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Heykel Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Bu yıl 4'üncüsü yapılan Muhtarlar Günü programına; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte 131 mahalle muhtarı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Muhtarlar Derneği yönetimi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, muhtarlık kurumunun toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtarlık müessesesinin Türkiye'nin en eski müesseselerinden biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Muhtarlar devletimizin ve halkımızın buluştuğu bir köprü vazifesi görmektedir. 190 yıllık uzunca bir tarihi olan muhtarlık müessesesi, demokrasinin en yalın ve en erdemli tarafını oluşturmaktadır. Sizler 24 saat esasına göre mahallesinin nöbetini tutan fedakar insanlarsınız. Tütmeyen bacadan, yanmayan lambaya, ilacı biten nineden, gecenin bir vakti ateşlenen komşuya kadar tüm mahallenin derdi ile dertlenmek, sizin görevinizin şanındandır. Bu, milli ve ulvi görevi her şeyinizle yaptığınızı biliyoruz. Belediye olarak yapacağımız her bir hizmette siz, bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızsınız. Sizi şimdiden sonra daha çok rahatsız edeceğiz. Çünkü biz, hizmet etmek için geldik. Köyünüzde, mahallenizde, siyah plakalı araçları daha çok göreceksiniz. Ve biz geldiğimizde ilk önce, devletimizin en ücra kurumu olan muhtarlıklarımızın kapısını çalıyoruz, çalacağız. Bu şehri beraber yöneteceğiz, dertlerimize beraber çareler arayacağız. Muhtarlar gününüzü kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.