Mustafakemalpaşa'da muhtarlara eşit hizmet mesajı

Kırsal ve merkez ayırt etmeden 131 mahalleye eşit hizmet mesajı veren Başkan Mehmet Kanar, öncelikle acil sorunlara el attıklarını, birkaç ay içerisinde ise başta altyapı olmak üzere dönüşüm çalışmalarının başlayacağını belirterek, son dönemlerde sosyal medya da dolaşan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

Öğretmenevi'nde yapılan muhtarlarla istişare toplantısına; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici, Fatma Kocaman, Ersin Ekici ve Erol Pektez, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile birlikte 131 mahalle muhtarı katıldı.

‘Asılsız iddialar çalışma şevkimizi kıramaz'

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar; “ Seçimler bitti şimdi birlik ve beraberlik zamanı” diyerek Mustafakemalpaşa'nın bu dönemde çağ atlayacağını kaydetti.

Sosyal medyada bazı trol hesapların izansız ve etik dışı paylaşımlarla halkı yanıltma yoluna gittiğini belirten Başkan Kanar; “ En sonuncusunu merhum Belediye Başkanımız Yaşar Yenipazar'ın cenazesinde gördük. Cenazeye katılmadığımız yolunda bu mecralarda aldatıcı mesajlar yayınlandı. Doğru olan şu; şahsım ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte daha önceden söz verdiğimiz için milletvekilimizle bir araya gelerek Yalıntaş Göleti'nde uygulamaya koyma azmini gösterdiğimiz proje için Gürsu'da incelemelerde bulunduk. Bu yolda önemli bir mesafe de kat ettik. Birilerinin söylediği gibi merhum başkanımızı da son yolculuğunda yalnız bırakmadık. Yaşar abimizin ailesine başsağlığı diledik, zabıtamızda tören kıyafetiyle cenazede yerini aldı. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcımız Erol Pektez de bizi temsilen oradaydı. Çalışmak ve üretmek varken, klavye kahramanı olmayı seçenler bizi hizmet yolumuzdan döndüremeyecek” dedi.

‘Teveccühe hizmetle karşılık vereceğiz'

Mahallelerin sorunlarını masaya yatırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar şöyle konuştu; “ Göreve başladığımızdan beri hemşehrilerimiz büyük bir teveccüh içinde bizlerle dertleşmeye, tanışmaya geliyor. Sizlerin desteği ve dualarınızla yolumuza devam edeceğiz. Belediyemizde tüm birimlerimiz, şahsım ve belediye başkan yardımcılarımız muhtarlarımızın emrine amadedir. Sessiz yığınlar sustukça sesli haksızların sesi daha çok çıkar. Ziya Paşa güzel bir beytinde: ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde' der. Sosyal medyada, Mustafakemalpaşa'nın parlak geleceğini bir kısır döngü içine çekmeye çalışanlara, üretmeyip tribünden konuşanlara lütfen itibar etmeyin. Makamlar, halkın makamıdır. Biz her kesimle iletişim kanallarımızı açık tutacağız. Belediyemizde, gönlümüzde herkese açıktır. Birbirimizi kırmadan konuşacağız, sorunlara müşterek çözüm yolları bulacağız. Hangi mahallemizde ne sorunlar var bunları arkadaşlarımızla birlikte masaya yatırıyoruz. Öncelikle acil sorunlara el attık. Birkaç ay içerisinde ortaya koymaya başlayacağımız projelerimizle de bu yükün altından birlikte kalkacağız. Tüm muhtarlarımızın kardeşi olduğumu biliyorsunuz. Bu yola samimiyetle çıktık, yine samimiyetle hizmet edeceğiz.”

Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın'da yeni bir dönemin başladığı Mustafakemalpaşa'da Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın mahallelerin sorunlarına çözüm bulmakta kararlı adımlar atacağına inandıklarını belirtti.

Aydın; “ Belediye Başkanımıza bizlerde muhtarlar olarak destek vereceğiz. Gruplar halinde hem sizleri hem de Bursa Büyükşehir'i ziyaret ederek ihtiyaçlarımızın takipçisi olacağız” dedi.