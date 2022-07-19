İhlas Haber Ajansı

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Mustafakemalpaşa'da orman yangını

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin zamanında müdehalesi neticesi yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında Yalıntaş Mahallesi çıkışı Değirmen Yolu Mevkii olarak adlandırılan ormanlık alanda yangın çıktı.


Yangına Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Hummalı çalışmanın ardından yangın saat 14:40 civarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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