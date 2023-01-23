Mustafakemalpaşa'da sıra üstyapıda

BUSKİ Genel Müdürlüğünün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla sürdürdüğü altyapı projelerinin bu seferki durağı Mustafakemalpaşa oldu. Hizmetlerini Bursa'nın her köşesine ulaştırmak için çalışan BUSKİ, projelendirilen altyapı çalışmalarının yanında zemin iyileştirme faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Şehri daha güzel bir kimliğe kavuşturma hedefiyle Mustafakemalpaşa ilçesinde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını yenileyen BUSKİ, tamamlanan çalışmaların ardından, Şeyhmüftü Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde yapılan faaliyet ile yaklaşık 5000 metrekarelik asfalt imalatı gerçekleştirilirken, yaklaşık 1000 ton asfalt döküldü.

BUSKİ, önümüzdeki dönemde de sona erdirilen altyapı çalışmalarının ardından, üstyapı yatırımlarına da hız kesmeden devam edecek.