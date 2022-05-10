Mustafakemalpaşa'da tertemiz kazanç

hibe temizlik aracıyla hem tertemiz bir ilçe, hem de ilçenin ciddi tasarruf etmesini sağladı.

Göreve geldiği 3 yıldan bu yana ilçenin hijyen oranını arttıracak 4. Hibe Çevre ve Temizlik aracını Mustafakemalpaşa Belediyesine kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Tertemiz bir Mustafakemalpaşa için çalışmalara devam ediyoruz'' diyerek Adnan Menderes Meydanı'nda çöp kamyonunu vatandaşların hizmeti için karşıladı. Başkan Mehmet Kanar döneminde ilçeye kazandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yüzde 90 hibeli 4. araç ilçede ki hijyen oranını arttırmak ve vatandaşın hizmetlerini aksatmamak adına Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri araç ordusuna eklendi. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hibe edilen araçlar, topladığı çöpler ile belediyenin ciddi oranda tasarruf etmesini sağlıyor. Toplanan çöpler ayrıştırma merkezlerine gönderilirken Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Kompost Üretim Merkezine büyük destek sağlıyor. Bilindiği üzere elde edilen kompostlardan üreticilere organik gübre olarak ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz meyvelerini vermeye devam ediyor. 600 bin TL'lik hibe ile hayata geçirilen kompost üretim merkezimizin yanında yüzde 90 hibeli 4. çöp kamyonu aracımızı temizlik filomuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize bu hibeyi Mustafakemalpaşa'ya kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. İlçemizin geleceği için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah daha büyük projelerde daha büyük hibelerle tarihe geçecek projelere imza atmak dileğiyle'' dedi.