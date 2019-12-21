Mustafakemalpa?a'da TOK? heyecan?

Mustafakemalpa?a Belediye Ba?kan? Mehmet Kanar'?n TOK? m?jdesi il?e halk? taraf?ndan sevin?le kar??land?.

Ba?kan Kanar, ge?ti?imiz g?nlerde ger?ekle?tirdi?i bir haftal?k Ankara temaslar?n?n ard?ndan il?e halk?n?n b?y?k bir beklentisini daha hayata ge?iriyor. ?evre ve ?ehircilik Bakanl??? ile yap?lan g?r??meler ve giri?imler sonucunda 694 adet TOK? konutunu kazand?rman?n mutlulu?unu ya?ad?klar?n? belirten Ba?kan Mehmet Kanar, ?100 bini a?an n?fusuyla turizm ve tar?m ?ehri olan il?emizin mutlak suretle yeni ya?am alanlar?na ve sosyal konutlara ihtiyac? var? dedi.

?neg?l'den sonra 694 konutla Bursa genelinde en fazla konutun Mustafakemalpa?a'ya yap?laca??n? s?yleyen Ba?kan Mehmet Kanar, ?Ankara'da yapt???m?z temaslar meyvelerini vermeyi s?rd?r?yor. Giri?imlerimiz neticesinde vatanda?lar?m?z i?in yap?lacak olan konutlar?m?z?n in?aat?na 2020 y?l?nda ba?lanacak ve 1 bu?uk y?l i?inde teslim edilecek? ifadelerini kulland?.

Ba?kan Mehmet Kanar, TOK?'nin sa?lam?? oldu?u imk?nlardan faydalanmak isteyen il?e halk?n?n 15 Ocak 2020 y?l?na kadar m?racaat etmeleri gerekti?ini belirterek, kura belirleme i?lemlerinin ard?ndan vatanda?lar?n kira ?der gibi ev sahibi olacaklar?n? s?yledi.

TOK? konutlar? nereye yap?lacak?

Ba?kan Mehmet Kanar, ??l?emizde g?nlerdir en ?ok bu soru soruluyor; TOK? yetkilileri il?emizde ?e?itli ?al??malar yapacak ve en uygun yer belirlendikten sonra merak edilen cevap netlik kazanacak. ?imdiden hay?rl? olsun, daha nice hizmetleri il?e halk?m?za sunmaya devam edece?iz? dedi.

Belediye Ba?kan? Mehmet Kanar taraf?ndan duyurulan 694 TOK? m?jdesi il?e halk? taraf?ndan sevin?le kar??lan?rken, g???n ?n?ne ge?ece?i gibi istihdam anlam?nda da b?y?k katk? sa?layaca?? vurguland?.