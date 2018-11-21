Mustafakemalpaşa'da Trabzonlular rüzgarı esti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Trabzonluları bir araya getiren gece renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan geceye çok sayıda vatandaş katıldı. Trabzon yöresine ait oyunların oynandığı gecede ortaya renkli görüntüler çıktı. Dernek Başkanı Murat Odabaşı, "Trabzon kültürünü en iyi şekilde tanıtmak Mustafakemalpaşa halkı ile iç içe olmaktır. Gençlerimizin kültürümüze tamamen bağlanması adına gerçekleştirdiğimiz gecemize katılan tüm siyasi parti temsilcileri ile STK'lara ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bizler var olduğumuz sürece örf ve adetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.