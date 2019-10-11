Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kanser taraması ve mamografi çekimi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fehime Esra Asutay'dan SHM ve kanser taramaları hakkında bilgi alan Kocaman, kanserle mücadele ve sağlıklı yaşam için kurum olarak birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Çağın en büyük hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi ile mümkün diyen Başkan yardımcısı Kocaman, "Biz de başta Mustafakemalpaşalı kadınlarımız olmak üzere tüm hemşerilerimizde kansere karşı farkındalık uyandırmayı vazifelerimizin başında görüyoruz” dedi.

Dr. Fehime Esra Asutay, Meme kanserinin, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek “Her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riski vardır. Ancak erken teşhis edilirse yüzde 98 oranında tedavi şansı vardır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak ücretsiz tarama programları yürütülmektedir. Bu tarama programları hakkında bilgi almak ve kanser taramalarını yaptırmak isteyen vatandaşlarımız eski Devlet hastanesi binasında Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurabilirler” dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlara verilen hizmetlerin sadece kanser taramasıyla sınırlı olmadığına işaret eden Asutay, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kanser taramaları ve mamografi çekiminin yanı sıra diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı da hizmet veriyor. Kanser taramalarını yaptırmak,kilo vermek ya da psikososyal destek almak isteyen vatandaşlar ücretsiz olarak bu hizmetlerden faydalanabilirler” şeklinde konuştu.