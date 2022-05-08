Mustafakemalpaşa'da ücretsiz toprak analizi

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin başlattığı tarlada dakikalar içerisinde sonuç veren ücretsiz toprak analizi uygulaması ile üreticiler en maliyetsiz şekilde en iyi verimi alacak.

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın “Ekilmedik Toprak Kalmayacak” sloganı ile başlattığı tarım seferberliği çerçevesinde önemli bir adım daha atıldı. Mustafakemalpaşa Belediyesi, Dijital Toprak Analizi Cihazıyla topraktaki besin elementlerini, toprağın ihtiyaç duyduğu gübre çeşitlerini ve miktarlarını tarlada anında öğrenip, ilçedeki çiftçilerin yüksek verim alarak daha fazla kazanç elde etmesini sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çiftçilere sağladığı tohumların doğru alana ekilip doğru verim alabilmeleri için tarlalarından aldıkları toprak örneklerini inceliyor, toprak analizi sonucunda toprağa uygun ekim önerileri yapılıyor. Analizin temel amacı Mustafakemalpaşa topraklarında standartları yüksek seviyelere çıkarıp alternatif hangi bitki besinlerin ekilebileceğini öğrenebilmek, toprağa uygun tüm besinleri öğrenip yöre topraklarına kazandırılması hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa'nın verimli toprakları, üretken çiftçileri buluşan onlarca bitkinin yeşerdiğine dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Bu verimli toprakların daha doğru işlenebilmesi için ekibimizle birlikte tüm çiftçilerimin verimli tarım yapabilmeleri için toprak analizi desteği sağlıyoruz. Doğru ekim ile hem zamandan, hem sudan, hem de emekten tasarruf edip doğru süre zarfında doğru ekim yapabiliyorlar'' dedi.