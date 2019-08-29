İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.



Bursa Mustafakemalpaşa'da narkotik timleri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. İlçenin Şerefiye Mahallesi Karacabey Caddesi'nde ikamet eden Polat K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını alan ekipler, tespit ettikleri ikamete şok baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen evrakla birlikte savcılığa sevk edilen Polat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.