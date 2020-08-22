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Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

Bursa’da bir süredir takibe alınan iş yerinden 105 ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa'da bir süredir takibe alınan iş yerinden 105 ecstasy hap ele geçirildi. İşletme sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Lalaşahin Mahallesinde bir işyerini takibe aldı. İş yerine yapılan operasyonda esrar, metamfetamin, 105 ecstasy hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilerek iş yeri sahibi Serkan S. gözaltına alındı.


Serkan S. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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