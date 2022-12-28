Mustafakemalpaşa'da yeni Cumhuriyet Savcısı göreve başladı

Mustafakemalpaşa'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, yeni yıl öncesi görevine başladı.

Hâkimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) Birinci Dairesi'nin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hâkim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile İslâhiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin ve terfi eden Nurettin Güner'in yerine Mustafakemalpaşa'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, mesaisine başladı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde 1990 yılında doğan Yusuf Canik, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İlk görevini Kocaeli-Karamürsel Cumhuriyet Savcısı olarak yapan Canik, son olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı unvanıyla yargı teşkilatında hizmet verdi. Yusuf Canik, son HSK kararnamesiyle Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine terfi etti.