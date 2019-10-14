Mustafakemalpaşa'da zehir tacirlerine darbe

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik polisleri zehir tacirlerine darbe vurdu.

Mustafakemalpaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Bursa-İzmir yolunda tedbir alarak Özgür A. (28) ve Ömer A. (22) tarafından ilçeye sokulmak istenen yüklü miktarda uyuşturucuyu yakaladı.

Narkotik polisini fark eden zehir tacirleri araçta bulunan yüklü miktardaki uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştı. Narkotik polisinin dikkati üzerine uyuşturucu ve torbacılar suç üstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ö. A. (28) ve Ö. Ü. (22) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak caza evine gönderildi.