Mustafakemalpaşa'daki okullarda deprem seferberliği

Mustafakemalpaşa'da son 3 yılda tehlike arz eden 4 okulun deprem güçlendirmesi tamamlanarak eğitime devam edilirken, 7'sinde ise güçlendirme ve yeniden yapım çalışmaları hızla sürüyor.

Bursa'da 1. derece deprem bölgesinde bulunan Mustafakemalpaşa'da, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışmaları hızlanırken, 3 okulun daha depremsellik durumu için teknik rapor talep edildi.

Kahramanmaraş merkezli ‘yüzyıllık felaket' niteliğindeki büyük depremlerin ardından yaraların sarılması için yardım seferberliğinin sürdüğü Mustafakemalpaşa'da, eğitim kurumlarının muhtemel bir depreme karşı dayanıklı hale getirilebilmesi için bir süredir planlı ve programlı şekilde güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'da 1'inci derece deprem bölgesinde bulunan Mustafakemalpaşa'da geçtiğimiz yıllarda Sedat Karan Anadolu Lisesi, İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi, Hasan Celal Güzel MTAL ve Yunus Emre İlkokulu'nda güçlendirme çalışması yapıldı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde ise toplamda 1300 öğrencinin eğitim gördüğü

Öğretmen Davut İlkokulu, Balibey İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu güçlendirme çerçevesine alındı.

Okullar için yapılan güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, inceleme ve testler sonucunda binanın deprem güvenliğinin hedeflenen performans düzeyine yükseltilmesi için deprem güvenliğini arttırmaya yönelik binanın taşıyıcı sistemine yeni elemanlar eklenerek, yapının esnekliğini ve kuvvetlere karşı dayanımını arttırıcı önlemler alınıyor. Bunun için mantolama veya perde duvar uygulaması gibi çalışmalar yapılıyor.

Gelecek yıla yetişecek

Mustafakemalpaşa'da riskli görünerek güçlendirme çalışmasına dâhil edilen bu 4 okulda binaların güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürerken, öğrenciler yakın okullarda eğitime devam ediyor.

Balibey İlkokulu'nda tamamlanma noktasına gelen güçlendirme işlemleri, Atatürk Ortaokulu ve İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu'nda da hızlandırıldı. Yıkılarak aynı yerinde tekrar yapılan 18 sınıflı Yalıntaş Ortaokulu'nda ise kalebodur ve ince işçilik çalışmalarına geçildi. Yalıntaş ile birlikte deprem güçlendirmesine elverişli görülmeyerek yeniden yapılmasına karar verilen 32 sınıflı Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi'nde de yapım çalışmaları, bu okulların gelecek eğitim yılına yetiştirilmesi için aralıksız devam ediyor.

Güçlendirme çerçevesinde bir diğer okul olan Vıraca Mahallesi'ndeki Öğretmen Davut İlkokulu'nda ise yarıyıl tatili öncesi çalışmalar durduruldu.

15 sınıflı okul için ikinci bir teknik rapor istendi. Uzmanlardan gelecek rapor çerçevesinde Öğretmen Davut İlkokulu'nun yıkımına veya güçlendirme çalışmalarının devamına karar verilecek. Bu okulun öğrencileri, 14 Eylül İlkokulu ve Taş Mektep'te eğitimine devam ediyor.

Ayrıca Nilüfer Hatun MTAL ve Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-Blok içinde depreme karşı teknik rapor hazırlanması istendi.