İhlas Haber Ajansı

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Mustafakemalpaşa'dan deprem bölgesine ekmek seferberliği

Mustafakemalpaşa’da faaliyet gösteren ekmek fırınları, depremzedeler için harekete geçti.

Mustafakemalpaşa'da faaliyet gösteren ekmek fırınları, depremzedeler için harekete geçti.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından afet bölgesine yönelik yardım seferberliği hızla sürerken, Mustafakemalpaşa'dan üç ekmek fırını da bölgeye el uzattı. Üç fırın 10 bin ekmek yolladı.


Geceden ara vermeden üretim yapan üç fırının hazırladığı ekmek yardımları, AFAD aracılığı ile Kahramanmaraş'a gönderildi.

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