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Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı Bursa’da düzenlenen müsabakalarda 7 madalya elde ederek başarısını sürdürdü.

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı Bursa'da düzenlenen müsabakalarda 7 madalya elde ederek başarısını sürdürdü.


Bursa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerinde tatamiye çıkan sporcular önemli bir başarıya daha imza atarak Mustafakemalpaşa Belediyespor farkını ortaya koydu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda 4 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük madalyası kazanan 7 sporcu Anadolu Yıldızlar Ligine katılmaya hak kazandı. Kendi dallarında mücadele eden Sudenaz Özdel, Deniz Durgut, Nursena Yerlikaya,


Muhammed Tutaş birinci olurken, Ceylin Elverdi, kata dalında ikinci, Utku Göçer ve Alperen Yonsul ise üçüncü oldu.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, son dönemde gösterdikleri performansla her müsabakandan madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

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