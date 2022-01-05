Mustafakemalpaşalı minikler de ‘Ana Kucağı'nda

Mustafakemalpaşa Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerindeki hizmet noktalarına Mustafakemalpaşa Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi de eklendi. Kısa zamanda 8 ilçede 17 merkez, 119 öğretmen ve 3 bin öğrenci ile dev bir eğitim ordusuna dönüşen ana kucağı merkezleri, bundan böyle Mustafakemalpaşalı çocuklar için de hizmet verecek. Dönem başında faaliyete geçen ve halen 4 sınıfta 68 öğrencinin eğitim gördüğü Mustafakemalpaşa Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi'nde de ‘diğer hizmet noktalarında olduğu gibi' çocukların kırtasiye malzemeleri ile sabah kahvaltısı ve 1 öğün yemekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Yatırımlar sürecek

Mustafakemalpaşa Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi'nin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yanı sıra davetliler katıldı. İlçeye kazandırdıkları hizmetler ile planlanan projeleri açılış töreninde dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 100 bini aşan nüfusu ile Mustafakemalpaşa'nın gelişime açık bir ilçe olduğunun altını çizdi. İlçeye üçüncü köprüyü kazandırdıklarını, 4'üncü köprünün projesinin tamamlandığını belirten Başkan Aktaş, içme suyu hatlarını sil baştan yenileyen projeye devam ederken, önümüzdeki günlerde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile ilgili çalışmanın da eş zamanlı olarak başlayacağını ve ilçede altyapı sorununun tamamen ortadan kalkacağını vurguladı. Mustafakemalpaşa Gençlik Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni söz verdikleri gibi yıl sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, bu yıl için 141 kilometre olan sıcak asfalt ve sathi kaplama talebini de büyük ölçüde karşılayacaklarını kaydetti. Başkan Aktaş, hizmete açtıkları ana kucağı eğitim merkezinin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı nesiller yetiştirilmesi için büyük önem taşıdığını belirterek, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilçenin çağ atlatan hizmetlerle buluştuğunu hatırlatarak, hemşerileri için gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.