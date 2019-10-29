Mustafakemalpaşalılar alanlara akın etti

Cumhuriyet'in 96'ıncı yıldönümü Adnan Menderes Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Törene katılan okulların, protokolün ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayan bayram coşkusu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Cumhuriyet'in eserleri ve idealleriyle sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak, folklor gösterilerinin sergilendiği törende daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen atletizm, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında derecelere giren öğrencilere ödülleri verildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmigeçit töreni ve Atatürk anıtına kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve protokol üyeleri de hazır bulundu.