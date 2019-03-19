Mustafakemalpaşa'ya 14 milyonluk tesis

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Yeni hayvan pazarı, et entegre tesisleri, süt ve ürün toplama merkezleri ile üreticinin yüzünü güldüren çalışmalara imza atan belediye, ekonomiye değer katan yatırımlar zincirine yeni bir halka daha ekledi. Pazarcı esnafını tek çatı altına toplayarak tüketiciye daha rahat alış veriş imkânı sağlayan, içinde bulunan kültür merkezi, düğün salonu, kapalı spor salonu, kafeterya, sanat atölyesi ve otopark gibi donatılarıyla da sosyal hayata hitap eden Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi, 14 milyon TL'lik yatırımla ilçeye kazandırıldı.

Tesisin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. Belediye Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan törenin açılışında konuşan Başkan Sadi Kurtulan, istimlâk sürecinin tamamlanmasının ardından projeyi hızlıca devreye aldıklarını kaydetti.

Mustafakemalpaşa'da ilk kez çok fonksiyonlu bir pazar alanının hayata geçirildiğini söyleyen Sadi Kurtulan, “Ekonomik ve sosyal hayatın iç içe olacağı bu tesis, 5000 metrekarelik kapalı pazar yeri, 200 araçlık otopark,1000 metrekarelik düğün salonu, 1000 metrekarelik kapalı spor salonu,700 metrekarelik kafeterya, 3 adet sanat atölyesi ve 500 metrekarelik kültür merkezi ile halkımıza hizmet verecek” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin de konuşmasında, AK belediyeciliğin Mustafakemalpaşa'da iki dönem boyunca birçok hizmetle taçlandırıldığını söyledi. Yeni tesisin Mustafakemalpaşa'ya değer katacağını dile getiren Milletvekili Esgin, “Mustafakemalpaşa'nın üç özelliği var. Tarım, ziraî sanayi ve turizm. Bakanımızla da konuştum, Tümbüldek Kaplıcaları'nın uluslararası standartlarda bir merkez olması için gayret göstereceğiz. Sanayi bölgemizde yüzde 60 doluluk var. OSB'yi tamamen dolduracağız, oto yolu da Mustafakemalpaşa'ya bağlayacağız. 31 Mart'ta ülkemizin bekaası ve istiklâli ile ilgili önemli bir seçimi oylayacağız. Halkımız en doğru tercihi vicdanıyla yapacak ” dedi.