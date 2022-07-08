Mustafakemalpaşa'ya 3. etap TOKİ müjdesi

Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi'nde yapılması planlanan TOKİ için ihale tarihi netleşti.

Daha önce Tatkavaklı ve Dere Mahalle'ye binlerce aile için konut yapan TOKİ'nin Lalaşahin Mahallesi'ne kazandıracağı 3. etap projesi için ihale, 9 Ağustos tarihinde yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi'nin internet sitesinde yapılan ihale duyurusunda, Lalaşahin Mahallesi'nde 683 konut, 13 adet dükkân, 1 adet ilköğretim okulu ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

Yer tesliminden sonra 600 takvim günü içinde bitirilmesi planlanan Lalaşahin TOKİ'nin ihalesi, 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

1 Kasım 2021'de yapılan ve daha sonrasında iptal edilen TOKİ ihalesi öncesi kuralar, 13 Temmuz 2020 tarihinde çekildi.