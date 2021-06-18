Mustafapaşa'ya orman okulu

Orman Okulu Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi için Mustafakemalpaşa'da protokol imzalandı.

Mustafakemalpaşa Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ortak yürüteceği ‘Orman Okulu Ekolojik Yaşam Uygulama Merkezi Etap 1 Duvarsız Eğitim” proje tanıtım ve protokol imza töreni gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonu'na düzenlen projenin tanıtımına Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Tarım ve Orman Müdürü Dursun Demirci, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Proje koordinatörü Fatma Gül Göktaş'ın bir sunum gerçekleştirdiği törende konuşan Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Orman Okulu Ekolojik Yaşam Merkezi Projesi'nin öğrenicileri desteklemek, öğrenme stillerini ve becerilerini sürekli geliştirmek maksadıyla dünya çapında binlerce eğitimli uygulayıcı tarafından paylaşılan bir uygulama olduğunu söyledi.

Projenin, oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun vadeli bir program olduğunu kaydeden

Efe, “Orman Okulu, dünya ile derin ve anlamlı bir bağlantıya ve bir öğrencinin dünyaya nasıl uyduğuna dair bir anlayışa ilham verir. Projenin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Ahmet Altıntaş'a, proje ortağımız olarak her dâim yanımızda olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a, Orman Müdürlüğü'ne, sponsorlarımıza ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise öğrencilere güzel bir alan kazandırmak istediklerini belirtti. Kanar, “Evlatlarımıza çevre şuuru aşılamak için kolları sıvadık.Çevre dostu projelere çok önem veriyoruz ve bu projenin bir ortağı olmaktan çok mutluyuz” dedi

Çevre-öğrenci ilişkisine yeni bir boyut kazandırılacak projenin tanıtımının ardından Ormankadı İlkokulu çevresine kurulması plânlanan Orman Okulu Ekolojik Yaşam Uygulama Merkezi için protokol imzalandı.