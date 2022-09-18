Müşteri gibi girdi, bahşiş kutusundan para çaldı

Bursa'da müşteri olarak girdiği bir işletmede bahşiş kutusundan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bursa'da bir işletmeye müşteri olarak gelen hırsız gözünü bahşiş kutusuna dikti. Alışveriş yaparmış gibi yapan müşteri kılıklı hırsız bahşiş kutusundaki parayı çaldıktan sonra arkasına bakmadan çıktı. Durumdan şüphelenen işletme sahibi güvenlik kameralarını izlemeye, incelemeye karar verdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme sahibi hırsızlığın saniye saniye kaydedildiğini görerek, durumu polise bildirdi. Hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.