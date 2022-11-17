Müşteri memnuniyeti için eğitimler hız kesmiyor

Eğitime Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Genel Müdür Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit, SSH Direktörü Bora Berköz, servis müdürleri ve Lokman Koçaslan Otomotiv personelleri katılım sağladı. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip olma misyonuyla yola çıkan, satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetlerini sunan Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 ayrı bölgede, toplam 30 bin metrekare alanda hizmetini sürdürüyor. Personel eğitimlerinde temel aldıkları noktalar hakkında konuşan Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, "Bursa, İzmir, Eskişehir ve Balıkesir bayilik noktaları ile satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finasman ve 24 saat servis ağı seçenekleriyle müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet portföyü sunmaktayız. 2022 yılında da ekip olarak temel aldığımız misyon, vizyon ve değerlerimizden vazgeçmedik. Müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışımızdan hiç taviz vermedik. Bu hizmet anlayışımızı daha üst seviyelere çıkarmak ve pazar payımızı arttırmak hedefiyle düzenli olarak eğitimler ve motivasyon etkinliklerine oldukça önem vermekteyiz. Yapmış olduğumuz eğitimlerimiz ile müşterilerimizin sorunlarını daha kolay tespit edip daha hızlı aksiyon almayı hedefliyor, bu uğurda her geçen gün kendimizi bir adım ileriye taşıyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri eğitimin içeriğinden bahseden Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sektörün beklentilerini en iyi şekilde tespit edebilmek ve onlara en doğru hizmeti verebilmek için öncelikle her gün kendimizi geliştirmemiz gerektiğinin bilincinde bir şirketiz. Bu bilincin bir yansıması olarak düzenli aralıklarla değerlendirme ve eğitim toplantıları düzenliyor, kendimizi güncel tutuyoruz. Bu toplantılarda eğitimin yanı sıra geçtiğimiz periyotları değerlendiriyor, sektör değerlendirmesi yapıyor ve gelecek stratejilerimizi şekillendiriyoruz. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir” diye konuştu.