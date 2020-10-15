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Müşteri olmadığı için yüzlerce ton armut dalında çürümeye terk edildi

Bursa’da 3 ay önce yağan doludan etkilenen yüzlerce ton armut dalında çürümeye terk edildi.

Bursa'da 3 ay önce yağan doludan etkilenen yüzlerce ton armut dalında çürümeye terk edildi.


Kestel ilçesinin Dudaklı köyü, bundan 3 ay önce dolu felaketi yaşadı. 3 ay önce yağan dolu yeni büyümeye başlayan deveci armutlarına büyük zarar verdi. Armutların üzerinde dolu izleri kaldı. Üzerinde dolu izi olan armutları kimse almayınca köydeki 50 hanenin yüzlerce ton armudu dalında çürümeye bırakıldı.


Köylüler, armutlar millî servet olduğunu belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Aldığı darbe sebebiyle bazı armutlar çürümeye başladı. Hasat zamanı geçmeye başlayan armutlar bir an önce dalından toplanmazsa vatandaşın midesi yerine toprağa düşüp çürüyecek.


Yüz ton armudu dalında çürümeyi bekleyen Ali Yemenici, "Köyümüze 3 ay önce şiddetli dolu yağdı. Dolu armutlara büyük zarar verdi. Üzerinde dolu izleri olan armutlarımızı kimse almıyor. Armutlarımız dalında çürümeye terk edildi. Bu millî servet, bu köyde bu şekilde mağdur olan 50 hane var. Sadece benim 100 ton armudum çürümeye başladı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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