Mütareke Evi 100'üncü yılına hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi 100.yıl kutlamalarına yetiştirilmek üzere Turizm ve Kültür Bakanlığınca detaylı restorasyon çalışması başlatıldı.

Mudanya ilçesi merkezinde bulunan ev 19. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Rus asıllı Aleksandr Ganyanof'a ait olan ev, daha sonra Mudanyalı iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya Belediyesi'ne bağlı müze olarak açılmıştır. 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Bodrum ve çatı katının dışında iki katlı olan ahşap evin birinci katında Mütareke'nin imzalandığı salon ve İsmet Paşa'nın çalışma odası, üst katta, İsmet Paşa ve yaverlerinin yatak odaları yer almaktadır. Mütareke döneminin eşyalarının korunduğu bu evde ayrıca o döneme ait fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir.

Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle daha önce defalarca restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulsa da konumu itibariyle ağaç aksamlarında meydana gelen deformasyon nedeniyle Müze Evi, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıldönümü kutlamalarına kadar detaylı olarak restore edilip 11 Ekim 2022 tarihinde yeni yüzüyle tekrar ziyarete açılması planlanıyor.