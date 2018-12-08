Müteahhit bitirmedi, kentsel dönüşümde sokakta kaldılar

Bursa'da 4 yıl önce evlerini kentsel dönüşüm kapsamında müteahhite veren onlarca vatandaş söz verilen tarihin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala evlerine kavuşamadı.

Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında eski binalarını yıkılıp yenisi yapılması karşılığında müteahhitte veren onlarca hak sahibi 2018 Mayıs'ta bitmesi gereken evlerinin hala bitmemesi üzerine binaların önünde ellerinde pankartlarla eylem yaptı.

Müteahhittin verdiği sözü tutmadığını, kira yardımı da yapmadığını ifade eden hak sahipleri “Biz dairelerimizi eskidiği için müteahhite kentsel dönüşüm kapsamında verdik. 4 yıl önce binalarımız yıkılıp Mayıs 2018'de teslim edileceği sözünü verdiler. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen evlerimiz teslim edilmedi, mağdur olduk. Bize kira yardımı da yapılmıyor. Her birimiz bu muhitte işlerimiz olduğu için kiralık evlerimizi de buradan tuttuk. 1500 lira kira veriyoruz. Biz evlerimizin bitirilip biran önce teslim edilmesini istiyoruz” dedi.