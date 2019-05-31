Müteahhitler otopark yönetmeliğiyle rahat nefes alacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, otopark yönetmeliğinin 31 Aralık 2019'a kadar ertelenmesinin müteahhitlere rahat nefes aldıracağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Cumhurbaşkanlığına gönderdiği otopark yönetmeliğinin uzatılması teklifinin kabul edilmesinin sevinçle karşılandığını belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan teklife göre otopark yönetmeliğinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılacağını söyledi. Uğurdağ, “Odamız ilgili meslek komitesi talepleri doğrultusunda otopark yönetmeliğinin ertelemesi ve yönetmelik içerisindeki bazı maddelerde değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar başlatmıştık. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'tan lobi faaliyetleri başlatılması yönünde taleplerimiz olmuştu. Yapılan çalışmaların sonucunda taleplerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştırıldı. Bakanlık nezdinde yapılan değerlendirmelerin akabinde hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanlığına iletildi. Cumhurbaşkanlığın, Bakanlıktan gelen süre uzatma teklifini kabul etmesi sonrasında değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişiklik kararı ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de sektör temsilcilerimiz tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Yaşanan birçok mağduriyetin giderilmesi noktasında taleplerimizi dikkate alarak sektör yararına bu değişikliği yaptığı için herkese teşekkür ederiz" dedi.

Danıştay'ın TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Makine Mühendisleri Odası'nın açtığı davalar sonucunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin bazı maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından belediyelerde ruhsat sürecinin durdurulması yeni inşaata başlamak isteyen birçok müteahhidi mağdur olmuştu.

Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle zemin üstü mekanik otoparklar ve taşıt asansörü yapılmasının önü açıldı. 120 metrekare altı ve 3 kat ve altı imarlı parsellerde otopark yapılmayabilir. Otopark yapılmaması durumunda otopark bedeli belediyeye ödenir. Yapı kullanım belgesi alınmış ancak tadilata giren projelerde yapılması gereken otopark sayısı arttığında müteahhit bu otoparkları yapmayıp ücretini belediyeye ödeyebilecek.