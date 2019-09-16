Mutfakta engel tanımadılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Engelsiz Mutfak ve Kafe Projesi sona erdi. Farklı engel gruplarından projede yer alan 10 kursiyer katılım belgelerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli istihdamı kapsamında gerçekleştirilen İŞKUR Destekli Engelsiz Mutfak ve Kafe Projesi sona erdi. 6 ay boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen 10 öğrenci katılım belgelerini almaya hak kazandı. Toplamda 640 saat süren eğitimler boyunca pastacılık ve aşçılık alanlarında teorik ve pratik eğitimler alan kursiyerler, birbirinden lezzetli tarifleri uygulayarak mutfaktaki engelleri de kaldırdı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sertifika töreni için bir araya gelen öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendiler. Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı tüm öğrencilere sertifikalarını ve hediyelerini takdim etti.