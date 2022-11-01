Mutfakta harlayan yağ sonucu bir kişi yanarak yaralandı

Bursa'da bir kadın mutfakta yemek yaptığı sırada yağın harlaması sonucu yanarak yaralandı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi 3.Haber sokak üzerinde bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Ayşe İ.A.S. mutfakta yemek yaptığı sırada yağın harlaması sonucu üzerinde kıyafetleri tutuştu. Alevlerin etkisiyle genç kadının vücudunda yanıklar meydana geldi. Evden çıkan dumanları gören komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaralı kadını alevlerin içerisinden kurtardı. Olay yerinde hazır bulanan sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının tedavisi devam ederken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Diğer yandan, genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.