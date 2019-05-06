Müzede hıdırellez coşkusu

Baharın ve umutların müjdecisi hıdırellez, Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirilen renkli bir etkinlikle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent kültürüne armağan edilen Bursa'da Yaşam Kültürü Müzesi renkli bir etkinliğe daha sahne oldu. Müze dostları, baharın ve umutların müjdecisi hıdırellezi müze bahçesinde bir dizi etkinlikle kutladı. Geleneksek ritüellerin yeniden hayat bulduğu kutlama programında dilekler tutuldu, maniler okundu. Konuklar müze bahçesinde yakılan ateşin üzerinden atlarken halk kültürü araştırmacısı Özer Güleç, katılımcılara hıdırellezi anlattı. Hıdırellez çorbasının da konuklara ikram edildiği etkinlikte çocuklar da gönüllerince eğlendi.