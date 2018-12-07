Müzede kahve molası

Kahve tiryakilerinin katıldığı ‘Fincanını getir kahve bizden' programı ilgi gördü.

UNESCO tarafından 2013 yılında somut olmayan kültürel miras listesine alınan Türk kahvesi tiryakileri ile müzede buluştu. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ile kahvehane işletmecileri ile kahve tiryakilerinin katıldığı faaliyet renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşar Elmas, Türk kahvesinin UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul görmesinin önemli olduğunu söyledi. Etkinliğin bir geleneğe dönüşmesini dilediğini ifade eden Elmas, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımının ve dünyaya tanıtılmasının önemine işaret etti.

İşletme sahibi Gökhan Köseoğlu ise Türk kahvesi hakkında bilgiler verdi. Kahvenin Osmanlı devrinde Türk topraklarına geliş hikâyesini anlatan Köseoğlu, kendine has tadı ve geleneği bulunan Türk kahvesinin telvesi ile ikrâm edilen tek kahve olduğunu söyledi. Avrupa'nın kahve ile Türkler sâyesinde tanıştığını ifade eden Köseoğlu, Avrupa'nın yıllarca kahveyi Türk usulü tükettiğini ifade etti. Ayrıca Hünkâr Köşkü Müzesi koleksiyonunda bulunan Atatürk tarafından kullanılmış kahve fincanı, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi koleksiyonuna ait Sümerbank üretimi fincanlar ve Nezaket Özdemir Bircan'a ait kahve fincanı koleksiyonu da teşhir edildi. Katılanlara kahve ikramı da yapıldı.