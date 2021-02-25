Müzeler eğitim üssü oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin aynı zamanda okul dışı birer eğitim yuvası olarak kullanılabilmesine imkân tanıyan protokol, Başkan Alinur Aktaş ve İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger arasında imzalandı. ‘Okulun Ötesinde' adı verilen ve İtalya, İspanya, Portekiz ve Polonya'dan farklı kurumların da müdahil olduğu, öğrencilerin yaşayarak öğrenebilmelerine imkân tanıyacak proje, 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle protokol imzalayarak, kendisine ait tüm müzeleri ‘birer okul dışı öğrenme ortamları olarak' Bursalı çocukların hizmetine sundu. ‘Okulun Ötesinde' adı verilen ve İtalya Müzeler Birliği'nin, İspanya'dan bir üniversitenin, Portekiz'den bir bilim merkezinin ve Polonya'dan bir okulun dahil olduğu projenin protokolü, Heykel'deki başkanlık binasında imzalandı. Protokole, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına da Müdür Sabahattin Dülger imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, belediyeye ait müzelerin günümüzde teknolojik unsurlarla donatılarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Bu durumun müzeleri ‘sadece tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yerler dışında' eğitim-atölye çalışmalarının yapıldığı kültürel merkezler konumuna taşıdığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu kapsamda, ‘müzelerin okul dışı öğrenme alanları olmalarından hareketle' yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz ‘Drama İle Dersler Müzede' projesiyle başarı kazandık. Şimdi ise Erasmus+ programı çerçevesinde yapılan ‘Okulun Ötesinde' isimli projeyle öğretmenlerimiz; müzelerimizi ‘okul dışı öğrenme alanları olarak' öğrencileriyle buluşturacak. Müzelerimiz, yeni edindikleri misyon doğrultusunda öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunacak” dedi.

Başkan Aktaş'a teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise sağlanan imkan nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'yle okul dışı ortamların hazırlanması ve öğrencilerin bilgi dağarcığının geliştirilmesi noktasında keyifli bir işbirliği içerisinde olduklarını, bu anlamda Türkiye'de ilk kez ‘Drama İle Dersler Müzede' isimli çalışmayı yine Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hayata geçirdiklerini hatırlatan Dülger, “Drama İle Dersler Müzede çalışmasıyla 149 tarihi mekan uygulamalı eğitim alanı olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştu. Ardından ‘Okulum Bursa' isimli kitapçık hazırladık, yine Büyükşehir ile istişare halinde. Son projemizle de AB ülkeleriyle olaya bakışımız noktasında bir değerlendirmeye sahip olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.