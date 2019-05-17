Müzeler film platosuna dönüyor

Başvuruların 28 Mayıs'a kadar süreceği yarışmada dereceye giren eserler Bursa Müze youtube hesabından yapılacak halk oylaması ile belirlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kente kazandırdığı müzeleri sürekli yaşayan mekanlar haline dönüştürmek amacıyla yaptığı birbirinden farklı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen ‘Seç Müzeni, Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü' temalı Bursa ili liselerarası video çekimi yarışmasıyla gençlerin ilgisini müzelere çekmek, müzelerin popüler mekanlar haline dönüşmesini sağlamak ve gençlerin hayal gücünü kullanmalarına fırsat vererek geleceğin görsel sanatçılarının bakış açısı ile müzelerin ve müze eserlerinin tanıtımının sağlanması amaçlanıyor. Başvuruların 28 Mayıs günü saat 18.00'a kadar devam edeceği yarışmada liseliler, mekan olarak Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Arkeopark Açık Hava Müzesi, El Nakışları Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi ile Muradiye Medresesi Kuran ve El Yazmaları Müzesi'ni kullanabilecek.

Yarışmada yer alacak videolar 31 Mayıs'ta Bursa Müze youtube hesabından yayınlanıp, halk oylamasına sunulacak. Beğeni sayılarının kriter olarak ele alınacağı yarışmada halk oylaması 11 Haziran günü saat 18.00'da bitecek ve daha sonra seçici kurul değerlendirmesini yapacak. Dereceye giren eserlerin açıklanacağı ödül töreni ise 14 Haziran'da yapılacak.

Yarışmada yer alacak video çekimi süresi en az 30 saniye en fazla 59 saniye olabilecek. Video çekimleri konu olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan müzeler ve bu müzelerin tanıtımına ilişkin içerikte olacak. Katılımcılar yarışmaya birden fazla eser ile katılabilecek.

Katılımcıların video çekimleri; full HD 1920x1080 formatında olacak ve başvuran katılımcıların eserleri sadece Bursa Müze youtube kanalı resmi hesabından paylaşılacak.

Başvuran katılımcıların video eserlerini iletecekleri bursamuzeleri@gmail.com adresine gönderecek. Başvuru koşullarını ve uygunluk kriterlerini sağlayan eserler, belirtilen tarihler arasında Bursamüze youtube kanalı resmi hesabından paylaşılacak ve yüzde 50 halk oylaması (Beğeni sayısı), yüzde 50 seçici kurul kararıyla değerlendirilecek. Seçici kurul, 2 kişi Bursa Büyükşehir belediyesinden, 1 kişi İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, 1 kişi akademisyen, 1 kişi sosyal medya uzmanı, 1 kişi kameraman ve 1 kişi sanat tarihçisi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacak. Yarışmanın birincisine popüler aksiyon kamerası, ikinciye akıllı cep telefonu ve üçüncüye de kameralı mini drone hediye edilecek.

Görüntü çekmeye meraklı tüm liselileri yarışmaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa, tarihi, kültürü ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerle beraber gerçekten çok özel bir şehir. Büyükşehir belediyesi olarak tüm bu özellikleri müzelerle taçlandırmış oluyoruz. Arzu ediyoruz ki müzelerimiz halkımız ve gençlerimiz tarafından sahiplenilsin. Bu hedefle ‘seç müzeni, çek hikayeni, kazan ödülünü' temalı liselerarası video çekimi yarışmasını başlatmış bulunuyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak, müzelerimizin bilinirliğini artırmak ve gençlerimiz nezdinde Bursa'mızın tarihine ve kültürüne sahip çıkmak. Bursa'da eğitim gören tüm lise öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Ben şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.