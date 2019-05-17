Müzeler Haftası Panorama 1326 Bursa'da kutlanacak

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan müze, Müzeler Haftası'nda da birbirinden renkli etkinliklerin buluşma yeri olacak.

Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi ve Akıncılar Okçuluk Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlikte hafta boyunca ilk olarak Üsküp'ün Maddi ve Manevi Parıltıları Sergisi yer alacak. Aynı zamanda 21-24 Mayıs tarihleri arasında “3 Soru 3 Cevap Yarışması” konulu müzecilik üzerine bilgi yarışması düzenlenirken, 21-25 Mayıs tarihleri arasında okçuluk eğitimi verilecek. 22 Mayıs'ta kılıç kalkan ile Hacivat-Karagöz gösterilerinin sergileneceği etkinlikler, 25 Mayıs'ta öğrencilere ve yetişkinlere yönelik drama atölyesiyle son bulacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde drama atölyesi sınırlı sayıda olurken, başvurular 0 (224) 224 13 26 numaralı telefondan yapılacak. Ayrıca atölyeyi başarıyla bitirenlere katılım sertifikası verilecek.