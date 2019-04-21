Müzelerde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bursa'nın müzelerinden birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren müzelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar aileleri ile birlikte hem eğlenecekler hem de hünerlerini sergileyecekler.

Karagöz İznik'te

Bursa'nın en önemli simgelerinden biri olan Karagöz gölge oyunu 23 Nisan'da perdelerini İznikli çocuklar için açacak. Karagöz Müzesi hayalileri İznik Çini Müzesi'nde çocuklarla buluşacak. Müzedeki Karagöz gölge oyunu 13.00 ve 15.00 saatleri arasında iki seans olarak gerçekleştirilecek.

Vakıf Kültürü Müzesi ile Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi'nin ortaklaşa hazırladığı “Bilim İnsanlarımız Resim Sergisi” de 23 Nisan'da ziyaretçilerini ağırlayacak. İslam dünyasının bilim adamlarını ve icatlarını konu edinen resim sergisi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edilmesinden ilham alınarak hazırlandı. Sergi, 18 öğrencinin yaptığı 18 resimden oluşuyor. Sergide, öğrenciler İbni Sina, Farabi, Piri Reis gibi dünyaca tanınmış İslam âlimlerini konu aldı. Sergi açılışında ayrıca öğrenciler, buluş ve keşifleri ile insanlık tarihine damga vuran bilim adamlarını tiyatral bir dille müze dostlarına anlatacak. 23 Nisan 2019 Salı günü saat 15.00'de açılacak sergi 29 Mayıs 2019 tarihine kadar görülebilir.

Çocuklar Bursa Bıçak Müzesi'ni resmetti

Müzelerdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin bir diğer etkinlik ise Bursa Bıçak Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Ders yılı başından bu yana Bursa'nın çeşitli okullarından Bursa Bıçak Müzesi'ne gelen öğrencilerin müzeyi gezdikten sonra çizdikleri resimler, müze bahçesinde sergilenecek. Serginin açılışı 24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 13.00'da gerçekleştirilecek. Minik kalemlerin Bursa Bıçak Müzesi'ni resmettiği sergi mayıs 2019 Cuma gününe kadar açık kalacak.