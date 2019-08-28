Müziğin kalbi Nilüfer'de atacak

Türkiye'nin en seçkin müzik festivalleri arasında yer alan Nilüfer Müzik Festivali 6 Eylül'de başlıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek festivale, Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar, Athena, Cem Adrian, Ceyl'an Ertem, Ceza, Mor ve Ötesi gibi toplam 29 sanatçı ve grup katılıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı Müzik Festivali, bu yıl dopdolu bir programla ve beşinci kez halkla buluşacak. Türkiye'nin tek "butik" müzik festivali olarak katılımcılarına sınırsız müzik sunan Nilüfer Müzik Festivali, her yıl olduğu gibi yine Balat Atatürk Ormanı'nda yapılacak.

“Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali'nde önceki yıllarda olduğu gibi isteyenler yine kamp yapabilecek. Ancak kamp alanı bu yıl 18 yaş üstü ile sınırlandı. 18 yaş altındakiler ise sadece aileleriyle kamp alanında kalabilecek.

Türkiye'den ve yurt dışından sevilen sanatçı ve grupları ağırlayacak olan festivalde bu yıl da tam bir müzik şöleni yaşanacak.

6-7-8 Eylül'de düzenlenecek olan ve biletleri satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gören festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müzik severleri Nilüfer'de buluşturacak.

29 sanatçı ve grup sahne alacak

Katılanların tam bir müzik şöleni yaşayacağı Nilüfer Müzik Festivali'nde toplam 29 sanatçı ve grup sahne alacak.

2016 yılında katıldığı festivale ikinci kez gelecek olan sevilen grup Athena, 5 oktavlık sesiyle dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Ceyl'an Ertem ve Gaye Su Akyol, Mor ve Ötesi, muhteşem sahne performansıyla Rap müziğin vazgeçilmez ismi Ceza festivalde yer alacak isimler arasında. Türk rap müziğinin yükselen isimleri arasına kısa süre içinde ismini yazdırmayı başaran Ben Fero da Nilüfer Müzik Festivali'nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Ayrıca; Adamlar, Ah! Kosmos, Akın Sevgör, Altın Gün, Aynasızlar, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Eskiz, Flört, Gözyaşı Çetesi, Hedonutopia, Hey! Douglas, Islandman, Rashit, Selin Sümbültepe, Sena Şener, Son Feci Bisiklet ve The Away Days Nilüfer Müzik Festivali'nde konser verecek.

Festivalde yurt dışından da dünyaca ünlü isimler sahne alacak. Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar, Berlin elektronik müzik camiasının dünyaya sunduğu popüler grup Modeselektor, Roosevelt ve Muyayo Rif müzikleriyle festivalcilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'nin en zengin içerikli müzik festivali için Nilüfer Belediyesi, Balat Atatürk Ormanı'ndaki alanda hazırlıklarını sürdürüyor. Her türlü önlemin alınacağı festival alanında katılımcıların sağlıklı gıdalara ulaşabileceği stantlar da olacak. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olacağı alanda, konserlerin dışında farklı etkinlikler de düzenlenecek.