MYP Bursa İl Başkanı Ahmet Kırıkoğlu güven tazeledi

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Hüseyin Kurdoğlu, Türkiye'nin yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Bursa İl Teşkilatı Olağan Kongresini yaptı. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, MYP Genel Sekreteri Muhammed Recep Altun, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Hüseyin Kurdoğlu, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Altun, MYP Bursa İl Başkanı Ahmet Kırıkoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Kongre öncesi önemli açıklamalarda bulunan Kurdoğlu, “Tüm Türkiye'de bütün illere ve ilçelere gitmeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde yeni bir lider yeni bir yüz yeni bir vizyon aranıyor. Bu yeniliğe liderlik yapabilecek kişi, Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dır. Artık Türkiye'de 10 yılda bir gerçekleşmesi gereken değişim geçmektedir. Bunun sebebi yeni bir liderin ortaya çıkmamasıydı. Ahmet Reyiz Yılmaz bu işe gönül verdi. Mart ayının ortasına kadar bütün il ve ilçe kongrelerimiz bitmiş olur. Haziran ayında ise Ankara'da büyük buluşma ile saha çalışmalarına başlayacağız. Allah'ın izni ile yeni bir ufuk ve üreten bir Türkiye için canla başla çalışacağız” dedi.

Tarım ülkesi olan Türkiye'de ilk hedeflerinin tarım ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak olacağını belirten Kurdoğlu, “Ar-Ge çalışmalarımızla tüm Türkiye'deki istihdamı arttıracak büyük bir parti programına sahibiz. Daha önce liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz'ın kaleme aldığı bir çalışmayı 24 Haziran'da bütün partilerin programlarında yer aldı. Faizsiz bir Türkiye nasıl olur? Türkiye'ye ekonomik olarak nasıl ileri götürebiliriz? Bunların hepsi bu programda yer almıştı. Dünyada tanınan bir lider olan Ahmet Reyiz Yılmaz, iyi bir ekonomist ve bilgi birikimine sahip biridir. Halkımızın aradığı kişidir. Türkiye'nin yeni bir lidere ihtiyacı vardır” diye konuştu.

Büyükşehirlerin boğulmuş durumda olduğuna dikkat çeken Kurdoğlu, “İnsanlar tarımı bırakıp şehirlere göç etmesi bunların ilk sebebidir. Hükumetin yanlış politikaları insanları farklı alanlara yönlendiriyor. Ayrıca ötekileştirilmiş bir toplumun oluştuğunu görüyoruz. En kısa zamanda 31 Mart'tan sonra gündeme gelecek erken seçime partimizi hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan kongrede, mevcut il başkanı Ahmet Kırıkoğlu, yapılan seçimle tekrar başkanlığa seçildi.