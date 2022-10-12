Myrleia Antik Kenti kazı çalışmaları yeniden canlanıyor

Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan, 2 bin 700 yıllık Myrleia-Apemeia Antik Kenti, Bursa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları ile yeniden canlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide de kazı çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmalarla Myrleia şehrinin sur duvarlarına ulaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 8.yüzyılda ilk koloni kenti olarak kurulan ticaretin merkezi konumundaki Myrleia'nın 700 hektarlık bir alanı kaplayan büyük bir şehir olduğunu dile getirdi.

Başkan Türkyılmaz, “2015 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı tarafından yapılan kazılarla açığa çıkarılan villa ve villaların içerisindeki mozaikler, Myrleia'nın çok önemli bir şehir olduğuna işaret eden önemli veriler. Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Her bir çalışmada Myrleia'nın yeni bir sırrına ulaşıyoruz. Tek bir hedefimiz var. Myrleia'yı el ele vererek Mudanya'ya, insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak. Geleceğe tarihi bir imza atmak. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.