Myrleia antik kentine kamulaştırma onayı

Myrleia antik kentini açık hava müzesine dönüştürmek isteyen Mudanya Belediyesi'nin Anıtlar Kurulu'ndan beklediği kamulaştırma onayı geldi.

Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia antik kentini açık hava müzesine dönüştürme yolunda önemli bir aşamayı daha tamamladı. Mudanya Belediyesi'nin, 2 bin 700 yıllık antik kenti açık hava müzesine dönüştürmek için projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan beklenen onay geldi. Kurul, Mudanya Belediyesi'nin Myrleia antik kentinin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve arkeopark alanı olarak belirlenen özel mülkiyete ait 1448 ada 8 ve 22 parseldeki taşınmaz kültür varlıklarını kamulaştırma talebini onayladı. İmar planında yeşil alan olarak belirlenen bölgenin arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atılmış oldu.

Mudanya'nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yalnızca Bursa değil, bütün insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 2700 yıllık Myrleia antik kentini açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarına uzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda başlıyoruz. Myrleia antik kentinin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanı açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Mudanya'nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi için heyecanlıyız. Tek bir arzumuz var. Geleceğe tarihi bir imza atalım. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.