Myrleia mücadelesi için yeni cephe

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Mudanya'da üzerine AVM yapılan 2700 yıllık antik kent Myrleia için mahkeme olumsuz karar vermiş olsa da yeni cepheler açarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz da, bölgeye ilişkin yeni imar planı yaptıklarını ifade etti.

Mudanya Belediyesi ve Bursa Barosu öncülüğünde Bursa Akademik Odalar Birliği bileşenlerinin ortak organizasyonuyla “Myrleia'dan Mudanya'ya” resim, fotoğraf sergisi, BAOB Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda açıldı. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile akademik meslek odalarının başkan ve temsilcilerinin katıldığı sergi açılışında konuşan Altun, Mudanya'da yaşananların, yabancı sermayenin, 2011 yılında önce vurdumduymazlığıyla başlayıp, sonrasında “yerli ve milli sermayenin” para için tarihi yok etme kastına karşı süren bir mücadelenin öyküsü olduğunu söyledi.

“Alıp satarak üretime katkı sağlamayan, ülkemizi ithalata mahkum edici sonuçları olan AVM yapmak amacıyla girişilen talan, duyarlı kesimlerce yıllardır durdurulmaya çalışılmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Altun, “İnşaat kazılarında görülen değerli eserlere rağmen, nedense marketin kondurulacağı alana denk gelen yerlerdeki az sayıda sondaj kazılarıyla antik şehrin olmadığına delil aranmış gibidir. Oysa yeraltından çıkanlar, AVM altında devam ettiği meydanda olan duvar ve mozaikler kurtarılmak için feryat etmişlerdir. Koruma Kurulu ise adeta kör ve sağırı oynadığından tarih talanına yol açılmıştır” dedi.

AVM inşaatının önünü, adına imar barışı denilen affın açtığını hatırlatan Bursa Barosu Başkanı Altun, adını vermediği AVM sahibi işadamına DOĞADER tarafından Koç Müzesi örneğiyle müze yapmasının önerildiğini belirtti ve işadamının “AVM'yi 20-30 yıl işlettikten sonra belki” dediğini duyduklarını söyledi ve konuşmasını şöyle bitirdi; “Mahkeme sürecinde üçüncü keredir bilirkişi incelemesi yapılan davada, rapordaki ve kurul kararındaki yasadışılıklar itiraz yoluyla açıklanmıştır. Umarız itirazlar yerini bulur ve gerçek anlamda bilimsel raporlarla iptal kararı verilir. Bu serginin açılışı ile birlikte, mahkeme kararı olumsuz olsa bile, mücadelenin yeni cepheler açılarak devam ettirileceğini kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise konuşmasında, bilim insanlarının aktardıkları doğrultuda Myrleia'nın, Selçuk, Efes, Zeugma Tapınağı'nda olmayan değerleri barındırdığını söyledi. Göreve geldikleri günden beri Mudanya'nın bütün değerlerini korumaya ve tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Türkyılmaz, “Tarih AVM'ye sığmaz. Bu anlayışla Mudanya'nın bütün güzelliklerinden insanlığın yararlanması için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu davayı kazanacağız ve orasını antik müze haline dönüştüreceğiz. Yeni planlarımız bu hafta Meclis'ten geçecek. Ondan sonra da Myrleia Antik Kenti hayat bulmaya başlayacak” dedi.

Altun, Türkyılmaz ve konuklar daha sonra sergiyi gezdi. Sergi, BAOB Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda 23 Haziran'a kadar 12.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.