Mysia Yollar?'nda keyifli y?r?y??

Nil?fer Belediyesinin d?zenledi?i ?Mysia Yollar?'nda K??a Merhaba? y?r?y???ne kat?lanlar, Da?yenice G?leti'nden Atlas Mahallesi'ne uzanan 6,5 kilometrelik P4 parkurunda y?r?d?.

Nil?fer Belediyesinin Do?a, Tarih ve K?lt?r Rotalar? Projesi kapsam?nda Bursa'ya kazand?rd??? ve T?rkiye'nin en iyi rotalar? aras?nda g?sterilen Mysia Yollar?, do?a tutkunlar?n?n u?rak noktas? haline geldi. Nil?fer Belediyesi, b?y?k ilgi g?ren Mysia Yollar?'n?n P4 parkurunda ?K??a Merhaba? y?r?y??? d?zenledi. Etkinli?e kat?lan do?aseverler, sabah saatlerinde y?r?y???n ba?lang?? noktas? olan Da?yenice G?leti'nde topland?. Nil?fer Belediye Ba?kan? Turgay Erdem de, Da?yenice G?leti'nde do?aseverlerle birlikteydi. Etkinli?e kat?lanlara te?ekk?r eden Erdem, do?aseverleri Mysia Yollar?'nda aktif bir ?ekilde g?rmek istedi?ini vurgulad?. Y?r?y?? rotalar?n? art?r?rken do?a tutkunlar?n?n ihtiya?lar?na cevap verebilmek ad?na gerekli ad?mlar? da atacaklar?n? belirten Ba?kan Erdem, ?Sa?l?kl? ya?am i?in bu alanlar?n kullan?lmas? ?ok ?nemli. Mysia Yollar? ?ok geni? bir alan. Sizleri bu projemizin i?inde aktif olarak g?rmek istiyoruz? diyerek t?m do?a tutkunlar?n? Mysia Yollar?'na davet etti.

Nil?fer Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Zafer Y?ld?z'?n da e?lik etti?i do?aseverler, Mysia Yollar?'n?n Da?yenice G?leti'nden ba?lay?p Atlas Mahallesi'ne uzanan 6,5 kilometrelik P4 parkurunda keyifli bir y?r?y?? ger?ekle?tirdi. Etkinli?e kat?lanlar, yakla??k iki saat s?ren y?r?y??? Atlas K?y Kad?nlar? Derne?i'nde sonland?rd?. Dernek ?yelerinin kendi elleriyle yapt?klar? yemeklerden yiyen do?a tutkunlar?, daha sonra Mysia Yollar? hakk?nda bilgilendirildi.

Kat?l?mc?lara te?ekk?r eden Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Y?ld?z, ?Nil?fer Belediyesi, k?rsal alan?nda do?a ve k?lt?rel turizme dayal? s?rd?r?lebilir bir kalk?nma yolu te?vik etmek hedefiyle Mysia Yollar? Do?a, Tarih ve K?lt?r Rotalar? Projesi'ni olu?turdu. Mysia Yollar? projesi 2019 y?l?nda yap?lan son d?zenlemelerle birlikte yakla??k 850 kilometreye ula?t?. Mysia Yollar?, 27 do?a y?r?y???, 18 bisiklet ve 5 adet atl? y?r?y?? rotas? olmak ?zere, toplam 50 rota olarak yeniden tasarland?? diye konu?tu.

Y?ld?z, Mysia Yollar?'n?n do?a tutkunlar?na parkurlar?, do?a y?r?y???, da? bisikleti, atl? do?a y?r?y???, panoramik manzara seyri, ku? g?zlemi, do?a foto?raf??l???, sportif olta bal?k??l???, ?ad?rl? kamp, yama? para??t? ve ma?arac?l?k gibi ?e?itli aktiviteler i?in imk?n sundu?unun da alt?n? ?izdi. Mysia Yollar? proje uygulay?c?s? Serdar Ku?ku ile proje koordinat?rlerinden Eirini Kalogeropoulou Yal??n, Mysia Yollar? parkurlar? hakk?nda kat?l?mc?lara detayl? bilgi verdi.