Mysia Yolları'nda yılın ilk yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları'nın 9 kilometre uzunluğundaki Atlas-Yaylacık parkurunda düzenlediği doğa yürüyüşüne katılanlar, doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Türkiye'nin önemli alternatif turizm destinasyonları arasına girmeyi başaran Mysia Yolları, Bursalı doğa tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Konuklarına Nilüfer'in eşsiz doğa güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan Mysia Yolları'nda, yılın ilk etkinliği de düzenlendi. Nilüfer Belediyesi'nin, 9 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü, yoğun katılımla gerçekleşti. Kış güneşini fırsat bilerek yürüyüşe katılanlar, Atlas Mahallesi'nden Yaylacık Mahallesi'ne kadar yürüdü. Kuş sesleri eşliğinde doğanın içinden geçerek, yaklaşık 4 saat yürüyen katılımcılar, bol bol fotoğraf çekti.