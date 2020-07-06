Mysia Yolları'nda yürümeye var mısınız?

Nilüfer Belediyesi'nin Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında Bursa'ya kazandırdığı ve Türkiye'nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları'nda yürüyüşler yeniden başlıyor. Yürüyüşe katılanlar, Atlas'tan Çalı'ya uzanan 7,5 kilometrelik P8 parkurunda, doğayla iç içe keyifli bir yolculuğa çıkacak.

Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılında “Nilüfer Alternatif Turizm Destinasyonları” projesi kapsamında hayata geçirdiği, Bursa'nın en uzun ve düzenli yürüyüş ve doğa sporları parkuru olan Mysia Yolları'nda, doğa yürüyüşleri yaz döneminde de devam ediyorNilüfer Belediyesi, 27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 adet atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak tasarlanan Mysia Yolları'nın bu kez, Atlas'tan Çalı'ya uzanan P8 parkurunda doğa yürüyüşü düzenliyor. 11 Temmuz Cumartesi günü toplam 7,5 kilometre uzunluğundaki P8 parkurunda gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılmak isteyenlerin, 9 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'a kadar 534 453 68 90 numaralı telefon üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Yaklaşık 5 saat sürecek olan yürüyüşe katılanlar, 11 Temmuz Cumartesi günü ilk olarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak. Buradan saat 09.00'da araçlarla yürüyüşün başlangıç noktası olan Atlas Mahallesi'ne sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde taşınacak olan doğa tutkunlarını, Atlas Köyü Kadınlar Dayanışma Derneği üyeleri karşılayacak. Katılımcılar, verilecek ikramların ardından doğanın güzellikleri içinde kuş sesleri eşliğinde yürüyerek, 7,5 kilometrelik parkuru Çalı Piknik Alanı'nda tamamlayacak.