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Naim Süleymanoğlu'na kütüphane

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ne kütüphane kazandırdı.

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne kütüphane kazandırdı.


Yıldırım Belediyesi, uluslararası spor müsabakalarına da ev sahipliği yapan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne değer kattı. Tesis bünyesinde oluşturulan ve öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği kütüphane, çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Sporun birçok dalında geleceğin yıldız adaylarını yetiştiren Yıldırım Belediyesi, insana yapılan yatırımın yarınlarına yapılan en doğru yatırım olması şiarıyla, eğitimin yanında spor ve kültürel çalışmalarla donanımlı bireylerin Yıldırım'da yetişmesine olanak tanımış oldu.


İlçede yapılan en kıymetli yatırımın çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, fizikî projelerin yanında yarınları şekillendirecek genç dimağların gelişmesi için çalıştıklarını belirtti. Kütüphane hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

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