Naim Süleymanoğlu'nda ilk uluslararası yarışma

Uluslararası Kyokushin Kış Kampı'na ev sahipliği yaptı.

Yıldırım Belediyesi, spora ve sporcuya sağladığı destek ile amatör branşlarda başarılara imzâ atarken, spor yatırımları ile uluslararası organizasyonların merkezi olma noktasında kolları sıvadı. Dünya Kyokushin Karate Organizasyonu Genel Sekreteri ve Direktörü Shihan Katsuhito Gorai ile Dünya Şampiyonları Shihan Emil Kostov, Sensei Gergana Kostova ve Türkiye Karate Federasyonu Bursa Temsilcisi Ömer Duran'ın katılımlarıyla düzenlenen ve kyokushin karatenin dünya genelindeki önemli organizasyonlarından olan Uluslararası Kyokushin Kış Kampı'nın üçüncüsü, Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Katsuhito Gorai, Emil Kostov ve Gergana Kostova tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca süren eğitimlerin yanında kuşak terfisi olan dan imtihanı ve uluslararası hakemlik lisansı sınavları da yapıldı. Sınavlarda başarılı olan ulusal hakemler, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen ilk uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan etkinlikte Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Bulgaristan, İran ve Lübnan'dan katılan 200 sporcu ile bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerin spor yapmaları için bütün imkânları seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Öncelikle kıymetli hocalarımıza ve değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Umuyorum ki 4 gün boyunca süre kamp verimli geçmiştir. Bizler sporu sadece beden sağlığı açısından değil, toplum sağlığı açısından da önemsiyoruz. Çünkü burada bilhassa çocuklarımız ve gençlerimiz sadece sportif çalışmaları değil, aslında paylaşmayı öğreniyor. Spor, başta madde bağımlılığı olmak üzere birçok kötü alışkanlıktan uzak kalınmasını sağlıyor. Burada paylaşmak, disipline olmak, yarışmak ve özgüvenin artması bizler için çok önemli. Bizler de buna inanarak çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya, bütün imkânlarımızı seferber etmeye her dâim hazırız” dedi.