NAK'a Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere Türkiye'nin on bir ilini doğrudan etkileyen ve on binlerce can kaybına ve büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına 59 gönüllüsü ile katılan NAK Arama Kurtarmanın gönüllüleri ve diğer arama kurtarma ekipleri, Cumhurbaşkanlığında yapılan tevcih töreni ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi.