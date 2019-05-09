Namazlarını camide kıldılar bisikletleri kaptılar

Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Haydi Namaza' Projesi ödül töreniyle sona erdi.

Gemlik İmam Hatip Lisesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik camide cemaatle namaz kılmayı özendirmek adına yapılan 'Haydi Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Ödülünü Kap' projesinde en çok puanı toplayanlara ödülleri yapılan törenle verildi

Okulun konferans salonunda gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Numan Şeker ile ilçe milli eğitim yetkilileri ve öğrenci ve veliler katıldı.

40 gün süren proje kapsamanda en çok puanı toplayan 8 öğrenciye Bisiklet,1 Öğrenciye dron,1 öğrenciye akıllı saat, 3 öğrenciye para ödülü,30 öğrenciye futbol topu ve 30 öğrenciye de satranç takımı hediye edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Numan Şeker, ödül töreninde yaptığı konuşmada,çocuklara cami ve namazın önemli bir görev olduğunu, cemaatle namaz kılmanın hazzı ve Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunun kazandırılması adına yapılan projenin önemine değinerek, projeye emeği geçenlere teşekkür etti

Okul meslek dersleri öğretmeni Cevat Sevimli ve okulun uygulama camii imamı İzzettin Tutar tarafından organize edilen projeye Gemlik Belediyesi 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 bisiklet ve 30 satranç takımıyla katkı sağladı.