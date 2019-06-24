Namık Kemal Spor'a modern tesis

Temeli geçen yıl mart ayında atılan kulüp binasının ağustos ayında hizmete gireceğini belirten Başkan Aktaş, 640 metrekare kullanım alanına sahip tesisin gençlere spor yapma imkanı sunmakla birlikte birçok ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Bursa'nın sporda da marka şehir olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere sahalar ve her branşa özel spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi'nin amatöre destek yatırımları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Namık Kemal Spor Kulübü için yaptırılan yeni kulüp binasının inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ince işçilik hazırlıkları başlayan kulüp binası inşaatında incelemeler yaptı. Başkan Aktaş'a ziyaretinde Mahalle Muhtarı Necmettin Geniş ile Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat Yedikardeş de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa'nın her bir köşesinde çocuklar ile gençlerin spor yapması için amatör spor kulüplerine yönelik ciddi yatırımlarının bulunduğunu söyledi. Namık Kemal Spor Kulübü için projelendirilen tesisin birçok ihtiyacı giderecek şekilde inşa edildiğini belirten Başkan Aktaş, “Temelini 15 Mart'ta attığımız tesiste hayli yol alındı.‘Eylül'le kadar tamamlayacağız' demiştik, ama inşallah daha önce bitecek.Binamız 320 metrekare oturma alanına sahipiki kattan oluşuyor ve toplam kullanım alanı 640 metrekare.Binada; kulüp yönetim odası,lokal, soyunma odaları ve duş birimleri, spor salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş'a, Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat Yedikardeş tarafından plaket ve üzerinde isminin yazdığı takım forması hediye edildi.