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Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanların pişkinliği:

Bursa’da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 3’ü kadın 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 4 bin polisin katıldığı Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü kadın 39 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlıların kameraları gördüğünde, “Uyuşturucuya hayır! Bursa'nın baronu yakalandı, bari gülümseseydim! Merhaba Televole diyebiliyor muyuz” diye bağırdı.


İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkez ve 17 ilçede 4 bin polis memuruyla eş zamanlı Narko Timsah operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon helikopterle havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 200 kişiden 3'ü kadın 39 kişi adliyeye sevk edildi.


Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, kameraları görünce, "Uyuşturucuya hayır! Bursa'nın baronu yakalandı, bari gülümseseydim! Merhaba Televole diyebiliyor muyuz” diye bağırdı. Zanlıların adliyeye girişte ise, "Başımız dik giriyoruz" demesi dikkati çekti.


Diğer zanlıların da sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

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